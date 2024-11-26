На выезде из Зареченского начали переделывать газопровод

Работы продолжатся в Орле и зимой.

Об этом рассказал мэр Орла Юрий Парахин.

Напомним, речь идёт о строительстве дороги по улице Витольда Почернина, которая станет дополнительным выездом из Зареченского микрорайона. Ими занимается ООО «Строй-Проект».

На объекте трудятся 15 человек. В их распоряжении находится четыре единицы техники (включая экскаватор). Бригада приступает к строительным и монтажным работам по переустройству газопровода. Также рабочие продолжают обустраивать ливневую канализацию — под пешеходной зоной. В планах на близкое будущее — разработка траншеи.

При этом перерыв на зиму делать не планируется. Обустройство канализации продолжится и в холодное время года. Её длина, как и длина самой дороги, составит 855 метров.

Весной бригада начнёт обустраивать уже само дорожное полотно и укладывать асфальтобетон. Дорога будет двуполосной (длина каждой полосы составит 3,5 метра).

Если планы воплотятся в жизнь по графику, то новый выезд из микрорайона станет доступен уже ближайшим летом.

Напомним, именно на этом строительстве в сентябре произошло ЧП, при котором погибли двое человек.

ИА «Орелград»