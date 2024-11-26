В Орле «Патриот-57» закрывает сборы по одежде для курян

26.11.2024 | 14:17 Новости, СВО

Однако вынужденным переселенцам продолжат оказывать соответствующую помощь.

Дворец культуры железнодорожников. Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Новость опубликовали в телеграм-канале «Орловский тыл».

С 1 декабря эту работу прекращает пункт приёма и выдачи гуманитарной помощи, открытый на базе центра «Патриот-57». Он функционирует во Дворце культуры железнодорожников на Привокзальной, 8.

Начиная с этой даты пункт прекращает собирать и выдавать одежду для вынужденных переселенцев из Курской области.

Однако у курян остаётся возможность обратиться за подобной поддержкой. Подобные заявки будут принимать в центре «В добрые руки». Он находится в Северном районе на Московской, 155 (остановка общественного транспорта «Завод «Текмаш»»).

Ранее стало известно, что орловский штаб «Общероссийского народного фронта» отправил в зону СВО гуманитарную помощь на 50 миллионов рублей.

ИА «Орелград»


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