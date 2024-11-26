Орловщина приняла участие в обсуждении земельного надзора

Итоги работы в данной сфере озвучил Россельхознадзор.

Заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин в формате видеоконференцсвязи совместно с заместителем руководителя Росреестра Максимом Смирновым провел совещание по вопросу эффективного взаимодействия органов, осуществляющих федеральный и муниципальный земельный контроль. В совещании приняли участие представители Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Как пояснили в пресс-службе этого ведомства, в рамках совещания были подведены итоги осуществления государственного и муниципального земельного контроля.

Так, Антон Кармазин отметил недостаточную эффективность в проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю и акцентировал внимание на ряде проблем. Среди прочего был назван недостаточный уровень подготовки инспекторов по осуществлению возложенных на них полномочий. Кроме того, во многих регионах органы местного самоуправления сами нарушают требований земельного законодательства.

«Основные нарушения связаны с зарастанием земельных участков сорной и/или древесно-кустарниковой растительностью, в том числе размещение несанкционированных свалок на землях сельхозназначения, правообладателями которых являются органы местного самоуправления, – сообщили в ТУ Россельхознадзора. – Подводя итоги совещания, участники отметили важность эффективного взаимодействия всех органов власти и местного самоуправления в работе по выявлению и вовлечению земель сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственный оборот. Им даны соответствующие рекомендации».

К слову, за 9 месяцев 2024 года Управлением Россельхознадзора в Орловской области было проконтролировано 33 тысячи га земель сельскохозяйственного назначения, проведено 533 контрольно-надзорных мероприятия. В целях разъяснения требований земельного законодательства также было проведено 1201 консультирование, 160 информирований и 61 профилактический визит, направлено 642 предостережения. С учетом Курской области Управлением было проведено 18 внеплановых проверок, согласованных с органами прокуратуры указанных регионов.

«По факту выявленных нарушений специалистами Управления составлены протоколы об административных правонарушениях, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму 645,3 тысячи рублей, выданы предписания об устранении выявленных нарушений», – говорится в отчете ведомства. Всего по результатам проведенных мероприятий в Орловской области выявлено нарушений земельного законодательства на общей площади 8,9 тысячи га.

Также Управлением выявлено 16 свалок на площади 21,5 га и 7 несанкционированных карьеров на площади 9,42 га. На настоящий момент ликвидировано 14 свалок на площади 21,47 га, остальные нарушенные площади охвачены предостережениями. Всего с начала года в Орловской области введено в сельскохозяйственный оборот 7,5 тысячи га.

ИА «Орелград»