Администрация Орла отсудила проект Банного моста

Его подготовит компания, которая изготовила вариант с критическими недостатками.

В середине ноября губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что не забыл про Банный мост. Через пару дней «проектируем», заявили в администрации Орла. «Орелград» выяснил: что, где и когда. На запрос издания ответил начальник управления строительства администрации города Никита Митряев.

На основании решения Арбитражного суда Орловской области от 26 сентября подрядчик ООО «Транспроект» в рамках мирового соглашения обязан безвозмездно передать техническую (проектную) документацию на строительство улично-дорожной сети в районе городского парка для обеспечения транспортной пешеходной доступности и связи Железнодорожного и Советского районов Орла (первый этап, вариант 2). Компания обязана произвести необходимые изыскательские работы, получить положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта.

«Ориентировочный срок разработки проектной документации с учетом прохождения государственной экспертизы – 30 сентября 2025 года, – сообщил Никита Митряев. – Стоимость строительства и сроки реализации объекта будут определены по результатам получения положительного заключения экспертизы».

Отношения с ООО «Транспроект» завязались в 2014 году. Тогда МКУ «Управление капитального строительства» (ныне ОМЗ) заключило контракт на разработку проектной документации для Банного моста (это народное название, которое в документах не фигурирует). Работы были выполнены и частично оплачены.

В сентябре 2017 года был заключен контракт на строительство моста с ООО «Региональные газораспределительные сети». Из его цены более 10,6 млн рублей было отведено на разработку рабочей документации. В декабре 2019 года контракт с ООО «РГС» был расторгнут администрацией в одностороннем порядке.

В марте 2021 года ООО “РГС” потребовало взыскания убытков с города. Компания указала в иске, что препятствием к надлежащему выполнению работ в установленные контрактом сроки стала некачественная проектная документация от ООО «Транспроект», на основании которой подлежала разработке рабочая документация. В марте 2023 года была назначена судебная экспертиза. В заключении указано, что проектная документация, не соответствует требованиям, установленным СНиП, СП, ГОСТ. Перечень выявленных недостатков содержит 11 пунктов, в том числе критические. Суд решил взыскать с ОМЗ в пользу РГС более 13,1 млн рублей.

МКУ «ОМЗ Орла», полагая наличие вины ООО «Транспроект» в причинении учреждению убытков, обратилось в суд за взысканием денежных средств, однако позже решили пойти на мировую с условием разработки новой документации безвозмездно.

По данным kartoteka.ru, ООО «Транспроект» зарегистрировано в Воронеже в 2006 году. Это малое предприятие с уставным капиталом 20 тысяч рублей. Директор – Константин Романов. Он же является одним из учредителей. Еще 50% у Александра Романова. Компания являлась исполнителем по 129 госконтрактам. В суде ООО «Транспроект» предъявляли претензии департамент транспорта Воронежской области, управление строительства Пензенской области, департамент дорожного хозяйства города Твери.

ИА “Орелград”