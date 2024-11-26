«Спецавтобаза» расплатится за нападение собак на девочку

26.11.2024 | 13:05 Важное, Закон и порядок, Новости

Такое решение вынес Заводской районный суд Орла.

Фото: ИА «Орелград»

Инцидент произошёл в феврале этого года. Бродячие собаки напали на несовершеннолетнюю девочку и нанесли ей серьёзный физический и моральный ущерб.

В частности, ребёнку пришлось лечиться целых три месяца. Врачи поставили девочке диагноз «посттравматическая нейропатия седалищного нерва».

Мать девочки подала иск. Орловчанка пыталась призвать к ответу сразу несколько областных и муниципальных структур, однако в итоге суд решил, что расплачиваться по счетам должна именно «Спецавтобаза».

Правда, размеры компенсаций оказались значительно снижены. Мать девочки просила взыскать моральную компенсацию – 1 миллион рублей в пользу пострадавшего ребёнка и ещё 500 тысяч в свою личную пользу. Суд снизил эти запросы до 100 и 50 тысяч соответственно.

Также истица просила компенсировать затраты на одежду, порванную собаками — 12 тысяч 865 рублей. Эту сумму суд постановил выплатить целиком и полностью.

Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Это следует из материалов, размещённых на сайте Заводского районного суда.

ИА «Орелград»


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