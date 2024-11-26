У «Спасского-Лутовиново» появился свой путеводитель

Приобрести новое издание можно в сувенирной лавке музея-заповедника.

Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

Путеводитель составил Юрий Зуев — старейший сотрудник музея-заповедника, который работает в «Спасском-Лутовинове» около 40 лет. Читателям предлагаются три различных маршрута для прогулок. Они отличаются по длине и сложности.

Каждый из маршрутов, представленных в издании, качественно и подробно проиллюстрирован фотографиями авторства Зуева. Также прилагается информационное сопровождение.

«Издание просто дышит любовью к «Спасскому»», – отметили в учреждении.

Ранее здесь провели акцию для участников СВО.

ИА «Орелград»