У «Спасского-Лутовиново» появился свой путеводитель

26.11.2024 | 13:31 История, Культура, Новости

Приобрести новое издание можно в сувенирной лавке музея-заповедника.

Фото: vk.com/spasskoye

Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

Путеводитель составил Юрий Зуев — старейший сотрудник музея-заповедника, который работает в «Спасском-Лутовинове» около 40 лет. Читателям предлагаются три различных маршрута для прогулок. Они отличаются по длине и сложности.

Каждый из маршрутов, представленных в издании, качественно и подробно проиллюстрирован фотографиями авторства Зуева. Также прилагается информационное сопровождение.

«Издание просто дышит любовью к «Спасскому»», – отметили в учреждении.

Ранее здесь провели акцию для участников СВО.

Фото: vk.com/spasskoye
Фото: vk.com/spasskoye

ИА «Орелград»


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