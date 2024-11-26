Орел рассказал, как распорядились поддержкой правительства РФ

Бюджетные учреждения возобновляют операций на счетах.

В сентябре правительство Российской Федерации решило за счет средств федерального бюджета выделить дотацию в сумме 605 миллионов рублей на погашение кредиторской задолженности бюджетных учреждений города Орла. Поставщики товаров и услуг с энтузиазмом восприняли эту новость, однако и через месяц они не получили средства, предусмотренные контрактами.

Начальник финансового управления Орла Наталья Зубцова в ответе на запрос «ОрелГрада» сообщила, что только 29 октября между департаментом финансов Орловской области и администрацией города подписано соглашение о предоставлении бюджетному муниципальному образованию финансовой помощи в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета. В настоящий момент деньги зачислены на единый счет бюджета Орла.

«Согласно условиям предоставления дотации, средства должны быть направлены на оплату просроченной кредиторской задолженности учреждений по следующим направлениям: заработная плата, начисление на выплаты по оплате труда, коммунальные услуги, питание, выплата возмещения физическим лицам – собственникам жилых помещений, работы и услуги по содержанию имущества, услуги связи, социальное обеспечение, налоги. Данные денежные средства позволят приостановить рост кредиторской задолженности и сократить просроченную кредиторскую задолженность учреждений Орла», – пояснила Наталья Зубцова.

Кроме того, в целях возобновления операций по расходованию средств на лицевых счетах муниципальных учреждений, из городского бюджета за период с 1 по 20 ноября дополнительно выделено более 100 миллионов рублей.

«В настоящее время бюджетными учреждениями города проводится работа по возобновлению операций по расходованию средств на лицевых счетах и погашению кредиторской задолженности. Дальнейшее погашение просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений будет осуществляться по мере поступления денежных средств в бюджет города Орла».

По оценке департамента финансов Орловской области на середину октября задолженность Орла превысила 1,4 млрд рублей. С городом массово судятся Росгвардия, поставщики питания, энергетики.

ИА “Орелград”