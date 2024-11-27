Готовится проект межевания территории на Колхозной в Орле

С инициативой выступила компания, получившая здание бывшего учебного комбината.

Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области приняло решение о разработке проекта межевания территории, расположенной по адресу: г. Орёл, ул. Колхозная, в кадастровом квартале 57:25:0020223. С инициативой к чиновникам обратилось ООО «Развитие.». Отделу документации по планировке территории управления градостроительства поручено подготовить техническое задание, после создания проекта выполнить его проверку.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, каб. 527, контактный телефон 598-266, в рабочие дни с 9 до 18 часов.

Кирпичное двухэтажное здание №61 на Колхозной улице имеет площадь около 3,4 тыс. кв. м. В нем ранее располагался МОУ «Межшкольный учебный комбинат № 1». Здание 1975 года постройки было передано Поликлинике №3, однако приспособить его для использования медучреждением не вышло. В настоящий момент сооружение находится в неудовлетворительном состоянии. Принято решение о передаче его в аренду по льготной ставке для восстановления (1 рубль в месяц). ООО “РАЗВИТИЕ.” (ИНН 5700008340) стало победителем электронного аукциона, который проводили летом 2024 года.

Восстановительные работы компании необходимо провести до июля 2026 года (при условии проведения капитального ремонта) или до июля 2027 года (если будет реконструкция). На этот срок эксплуатация здания запрещена. После восстановления объекта в бюджет будет поступать ежемесячная арендная плата в размере не менее 1 740 769,03 рубля. Срок действия договора аренды – 10 лет. Возможность реализации преимущественного права выкупа арендуемого имущества возникнет не ранее февраля 2029 года, уточняли в департаменте госимущества. С 1 января 2025 года арендная плата за пользование земельным участком площадью 6,6 тыс. кв. м. будет взиматься в полном объеме, сообщали чиновники.

ИА “Орелград”