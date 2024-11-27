Станции для зарядки электрокаров вырастут вдоль дорог

Областные власти утвердили требования к зарядным станциям.

Губернатор Андрей Клычков утвердил правила субсидирования бизнеса, занимающегося производством и установкой зарядных станций для электромобилей. Одновременно глава региона утвердил правила, определяющие основные требования к таким объектам. Возводиться они будут в рамках инвестиционных проектов. Чтобы получить софинансирование из бюджета, инвестор обязан соблюдать ряд обязательных требований. Так, он должен обеспечить функционирование зарядной инфраструктуры в течение не менее чем 5 лет с момента ввода ее в эксплуатацию, причем каждый объект должен выдерживать круглосуточный режим работы.

Согласно правилам, в пределах населенных пунктов зарядная станция должна быть доступна для пользователя не менее 80 процентов времени в месяц. Время восстановления работоспособности в случае неисправности объекта зарядной инфраструктуры – не более 48 часов. На автомобильной дороге общего пользования федерального и регионального значения, а также вне границ населенных пунктов объект зарядной инфраструктуры доступен для пользователя не менее 95 процентов времени в месяц. На этот случай время восстановления работоспособности составляет не более 12 часов.

Условия размещения объектов зарядной инфраструктуры на территории Орловской области таковы: на автомобильной дороге общего пользования федерального и регионального значения зарядная станция размещается на земельном участке объекта дорожного сервиса (или на смежном с ним участке), имеющего в своем составе как минимум одну стационарную точку общественного питания и туалет.

В границах населенных пунктов станции должны размещаться: вдоль городской улично-дорожной сети в местах, где организованы примыкающие к зарядной станции общественные парковочные пространства с возможностью парковки минимум двух электромобилей не далее чем в 4 метрах от станции; на парковочных пространствах с возможностью неограниченного круглосуточного доступа и возможностью парковки минимум двух электромобилей не далее чем в 2 метрах от станции.

Вне границ населенных пунктов станции разрешено размещать на территориях торгово-выставочных, музейно-выставочных и спортивных комплексов на оборудованных парковочных пространствах с возможностью неограниченного круглосуточного доступа и парковки минимум двух электромобилей не далее чем в 2 метрах от объекта зарядной инфраструктуры.

ИА «Орелград»