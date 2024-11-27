Матрешка из колонии строгого режима победила в конкурсе

В напряженной борьбе она обошла куклу из женской колонии и лося из ИК-5.

Управление ФСИН России по Орловской области обнародовало итоги конкурса поделок среди осужденных «Национальная игрушка». «Среди представленных работ – куклы в национальных костюмах, матрешка, обереги, деревянные фигурки животных», – рассказали в службе.

Победу в конкурсе жюри присудило русской матрешке, изготовленной осужденным из исправительной колонии №2 строгого режима, расположенной в городе Ливны. Второе место заняла кукла «Дагестанская красавица», созданная в смешанной технике осужденной из женской исправительной колонии №6, расположенной в поселке Шахово. А третье место жюри отдало деревянному лосю, автором которого является осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии №5 общего режима в поселке городского типа Нарышкино.

«При подведении итогов конкурса учитывались такие критерии, как художественное исполнение, оригинальность, выразительность и качество изделия», – подчеркнули в пресс-службе регионального Управления ФСИН. Как пояснили в ведомстве, мероприятие проводилось в рамках реализации «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Ранее в УФСИН подвели итоги конкурса «Вера в жизни осужденного» проходившего в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы «Не числом, а смирением». На суд жюри поступило семь живописных работ, созданных осужденными из исправительных учреждений по Орловской области.

По итогам конкурса первое место заняла работа осужденной из исправительной колонии № 6, второе место – работа осужденного из исправительной колонии №5, третье место – работа осужденного из колонии-0поселения №7. «Работа, занявшая первое место, будет представлена на финальном этапе Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных в Москве», – пояснили в УФСИН.

ИА «Орелград»