Мосгорсуд отказал в жалобе на арест Чеплова

Орловского предпринимателя обвиняют в убийстве.

Напомним, Николай Чеплов арестован заочно — с 27 сентября этого года. Фактическое местонахождение обвиняемого неизвестно.

Это не помешало защите орловца попытаться опротестовать данное решение — впрочем, безуспешно. Адвокат отрицал наличие надлежащих доказательств причастности Чеплова к преступлению (и даже наличия самого преступления). Ставилась под сомнение и необходимость ареста предпринимателя. Также представитель защиты заявлял, что орловец переносит тяжёлое заболевание и находится на лечении.

Впрочем, Московский городской суд отверг все эти доводы и оставил решение об аресте в силе. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Преступление произошло ещё в 1998 году. Тогда на в Орле на территории стадиона имени Ленина убили бизнесмена Кирчакова по прозвищу «Япончик». Недавно СКР возобновил это расследование.

Экс-депутат областного совета, журналист Валентина Остроушко сообщала, что свидетелем по данному делу является Геннадий Цурков, задержанный в связи с возможным похищением старца Илия.

ИА «Орелград»