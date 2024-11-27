Снижение зарплат орловцев зафиксировал Орелстат

Заработок жителей региона незначительно сократился в сентябре.

Орелстат рассказал о заработной плате работников организаций Орловской области в сентябре 2024 года. Сообщается, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по сравнению с августом 2024 года она снизилась на 1,5 процента – с 54 914 рулей до 54 108 рублей. Однако по остальным показателям доходы орловцев только растут. Так, по сравнению с сентябрем предыдущего года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличилась на 15,3 процента.

«Плюсует» и реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, то есть с учетом инфляции. По подсчетам статистиков, в сентябре 2024 года она выросла по сравнению с сентябрем 2023 года на 6 процентов. Отметим, что снижение номинальной зарплаты в этом году в Орловской области фиксировалось еще дважды. Так, в июле она снизилась по сравнению с июнем 2024 года на 9,8 процента, а в апреле было зафиксировано снижение на 0,3 процента по сравнению с мартом.

Реальная заработная плата в этом году снижалась одновременно с номинальной. Так, в сентябре по сравнению с августом 2024 года она уменьшилась 2,4 процента. Также снижение показателя отмечалось в июле – на 10,8 процента и в апреле – на 0,7 процента. Стоит отметить, что лидером по росту и уровню зарплат стал Орловский муниципальный округ. Средняя зарплата здесь по итогам января-сентября 2024 года сложилась в размере 63 719 рублей, что на 15,3 процента превосходит среднеобластной уровень, который составляет 55 286 рублей.

На втором месте по уровню зарплат оказался Колпнянский район, где местные жители зарабатывают в среднем по 62 358 рублей в месяц, на третьем – Шаблыкинский район с показателем 58 986 рублей в месяц. Все остальные муниципалитеты уступают среднеобластному уровню. Аутсайдером стал Урицкий район, средняя зарплата на территории которого уступает средней зарплате по области на 24,6 процента. Местные жители довольствуются заработком в размере 41 698 рублей. Недалеко ушли Знаменский (42 128 рулей) и Болховский районы (43 341 рубль в месяц).

ИА «Орелград»