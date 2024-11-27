Населенные пункты трудовой славы остались без памятного знака

Конкурс на лучший эскизный проект памятного знака не состоялся.

Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления подвел итоги конкурса на лучший эскизный проект памятного знака для населенных пунктов, удостоенных почетного звания Орловской области «Населенный пункт трудовой славы». Конкурс признан несостоявшимся, однако причина такого решения в документации департамента не указана. По условиям же, конкурс признается несостоявшимся, если к участию подано менее двух комплектов конкурсных документов или допущено менее двух претендентов.

Такое возможно также в случае, если победитель конкурса, а за ним и второй призер уклоняются от подписания договора в установленный срок. Отметим, что в случае признания конкурса несостоявшимся проводится повторный конкурс в порядке, установленном положением, которое в сентября 2024 года утвердил губернатор. Напомним, что почетное звание «Населенный пункт трудовой славы» было введено на региональном уровне только в этом году. Соответствующий закон весной приняли депутаты Орловского облсовета.

Целью проведения указанного конкурса была разработка единого подхода к архитектурно-художественному облику эскизного проекта памятного знака, устанавливаемого на территории населенных пунктов, удостоенных почетного звания. Памятный знак должен «отражать общепринятую ассоциативную парадигму о трудовых подвигах». Прием документов для участия в конкурсе проводился с 1 октября по 30 октября 2024 года включительно. Участниками конкурса могли стать художники, дизайнеры, архитекторы, скульпторы, союзы творческих деятелей, общественные объединения, а также иные граждане и организации. На суд конкурсной комиссии разрешалось представить одну или несколько, но не более трех, заявок.

«Материалы, из которых будет изготовлен памятный знак, должны отвечать требованиям экономичности, надежности и долговечности конструкции, – говорилось в конкурсной документации. – Эскизный проект памятного знака должен содержать поле для размещения текста соответствующего указа губернатора о присвоении населенному пункту почетного звания Орловской области «Населенный пункт трудовой славы». Эскизный проект памятного знака выполняется без привязки к конкретной территории и должен содержать графическую и текстовую части».

ИА «Орелград»