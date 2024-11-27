Выявлено мошенничество при строительстве школы под Орлом

Средства банально обналичивались через сомнительные фирмы.

О возбуждении уголовного дела 27 ноября сообщила прокуратура Орловской области. Надзорный орган проверил, как соблюдается законодательство при реализации национального проекта «Образование».

Контракт на строительство школы в деревне Жилина был заключен в марте 2023 года. Подрядчика выбрали без конкурса и согласовали решением правительства региона. Им стало ООО «АС Монтаж» из Химок. К концу 2024 года не готова даже документация на строительство образовательного учреждений. На месте лишь забор и яма.

Прокуратура выяснила, что в нарушение законодательства часть бюджетных средств, полученных в рамках исполнения контракта, была перечислена подрядчиком на счета субподрядной организации ООО «Кристал», а также на счета других юридических лиц, фактически не ведущих хозяйственную деятельность, и впоследствии «обналичена». В результате бюджету был причинен ущерб в размере более 124 миллионов рублей, сообщает надзорный орлан.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении учредителя ООО «АС Монтаж» и директора ООО «Кристал» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Примечательно, что 8 сентября 2023 года министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин заложил «капсулу времени» с посланием к потомкам в основание фундамента школы. Тогда же власти заявили о начале строительства. Позже выяснилось, что велись только подготовительные работы. В феврале 2024 года губернатор Андрей Клычков обещал приложить все усилия для сдачи объекта в срок, вплоть до работы подрядчика в три смены. Далее орловцев проинформировали о переносе даты введения школы в эксплуатацию. Согласуют ли Орловской области финансирование из казны страны на грядущий год с учетом выявленных обстоятельств?

ИА “Орелград”