Орловские экстремисты не добились снисхождения в облсуде

27.11.2024 | 17:15 Закон и порядок, Новости, Общество

Приговор первоначальной инстанции остался в силе.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Речь идёт о четырёх мужчинах, ранее признанных виновными в создании ячейки запрещённой в России экстремистской организации «А. У. Е.»* и соответствующей деятельности. Совсем недавно они пополнили федеральный список экстремистов и террористов, который составляет Росфинмониторинг.

Кроме того, один из четырёх фигурантов дополнительно признан виновным по статье 210 УК РФ («занятие высшего положения в преступной иерархии»). С октября 2021-го по июль 2022-го он имел высший криминальный статус «смотрящий» и обладал властными полномочиями в отношении лиц, которые придерживались криминальной идеологии. Всё это происходило прямо в СИЗО №1 города Орла.

Отметим, что приговоры оказались мягче запрошенных прокуратурой. Однако осуждённые всё равно решили их оспорить.

Впрочем областной суд оставил решение без изменения. На данный момент оно вступило в силу.

* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

ИА «Орелград»


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