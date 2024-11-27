Область поможет построить зарядные станции для электромобилей

Губернатор Андрей Клычков утвердил правила субсидирования.

Глава региона Андрей Клычков распорядился о предоставлении субсидий из областного бюджета для развития зарядной инфраструктуры для электромобилей на территории Орловской области. Субсидии предназначены на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе являющимся производителями объектов зарядной инфраструктуры или территориальными сетевыми организациями, подключающими объекты зарядной инфраструктуры к своим сетям. Поддержка положена бизнесу, реализующему инвестиционные проекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта.

Тем самым Орловская область поучаствует в реализации Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года. Финансирование будет обеспечено в рамках регионального проекта «Развитие зарядной инфраструктуры в Орловской области». Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде субсидии, определен региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области.

Одним из источников финансового обеспечения субсидии станут средства, поступившие из федерального бюджета в областной бюджет в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством энергетики РФ и правительством Орловской области. Субсидия предоставляется в целях возмещения части фактически произведенных и документально подтвержденных затрат на закупку и производство оборудования объекта зарядной инфраструктуры, а также на технологическое присоединение таких станций к электрическим сетям

Получатель субсидии должен обеспечить соответствие оборудования зарядной инфраструктуры техническим характеристикам, установленным приказом Министерства промышленности и торговли РФ. А с 1 января 2025 года он также будет обязан обеспечить соответствие программного обеспечения зарядной инфраструктуры характеристикам, установленным приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Размер субсидии, предоставляемый конкретному получателю на один объект зарядной инфраструктуры, определяется в размере 60 процентов от фактически понесенных затрат на закупку или производство оборудования объекта зарядной инфраструктуры, но не может превышать 1,86 миллиона рублей. Окончательная сумма будет рассчитываться в каждом конкретном случае по формуле, утвержденной областными властями.

ИА «Орелград»