Сегодня орловцы могут пожаловаться на коррупцию приставов

Ведомство проведет «горячую линию» по вопросам противодействия коррупции.

Как сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области, сегодня, 27 ноября, с 10.00 до 13.00 состоится «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции. В указанный период времени граждане могут звонить по номеру: (4862) 72-52-80. На их вопросы ответят сотрудники отделения собственной безопасности Управления. Кроме того, в режиме онлайн-консультации граждане смогут сообщить о противоправных действиях сотрудников службы судебных приставов.

«Также они смогут получить ответы на вопросы по антикоррупционному законодательству, в том числе, об уголовной ответственности личного состава за хищение, служебном подлоге, установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничестве во взяточничестве, об ограничениях, запретах и требованиях к служебному поведению сотрудника», – говорят в УФССП. Также Управление напоминает о том, что сообщать о фактах противоправной деятельности сотрудников службы орловцы региона могут и без «горячей линии», а по «телефону доверия»: (4862) 72-52-83. Работает он в круглосуточном режиме, конфиденциальность обращения гарантируется.

К слову, согласно статистическим сведениям Орловского областного суда, в первом полугодии 2024 года районными судами Орловской области с вынесением приговора (по основной статье обвинения) было рассмотрено 21 уголовное дело о преступлениях коррупционной направленности. Как отметили в пресс-службе Орловского облсуда, фигурантами стали 23 человека. Доля коррупционных дел составляет 2,1 процента от общего количества рассмотренных дел (997 дел). «Для сравнения, в аналогичном периоде 2023 года рассмотрено 12 уголовных дел коррупционной направленности, что составляет 1 процент от общего количества рассмотренных дел (1194 дела), по которым осуждено 13 лиц», – добавили в пресс-службе Орловского облсуда.

ИА «Орелград»