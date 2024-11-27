В Орле дебошира сняли с поезда «Москва – Курск»

На 30-летнего гражданина заведено административное дело.

О происшествии сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Тревожный сигнал поступил в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Орел. Сотрудников полиции срочно вызывали к подходящему к станции транзитному поезду сообщением «Москва – Курск». Помощь полиции потребовалась потому, что один из пассажиров поезда вел себя агрессивно и недостойно.

«Прибывшим на место происшествия полицейским начальник поезда сообщил, что отказывает в проезде пассажиру, находящемуся в состоянии опьянения, – уточнили в силовом ведомстве. – Мужчина выражался грубой нецензурной бранью, мешал отдыхать другим пассажирам и не реагировал на замечания проводника. Дебоширом оказался житель Курской области 1994 года рождения».

Дебошира сняли с поезда в Орле и доставили в дежурную часть линейного отдела МВД для дальнейшего разбирательства. Было проведено медицинское освидетельствование, оно показало, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В связи с этим в отношении нарушителя транспортные полицейские составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

Напомним, ранее Орловский районный суд вынес приговор в отношении гражданина, который, будучи пассажиром поезда «Адлер – Москва», набросился с кулаками на сотрудника транспортной полиции. Из материалов дела следовало, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на требование сотрудника полиции предъявить документы дебошир сначала толкнул, а затем ударил полицейского в грудь, а затем головой разбил полицейскому лицо. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей, но с учетом времени содержания под стражей постановил полностью освободить его от отбывания наказания в виде штрафа.

ИА «Орелград»