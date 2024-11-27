Орловцам пересчитали плату за ЖКХ на 1,7 миллиона

Одна из управляющих компаний оштрафована на 350 тысяч рублей.

Таковы предварительные итоги вхождения в отопительный сезон. О них рассказали в прокуратуре Орловской области.

Процесс не обошёлся без проблем и нарушений. Их допускали как ресурсоснабжающие организации, так и управляющие компании. В частности, УК не контролировали состояние тепловых сетей должным образом, а также не решали возникающие сложности с завоздушиванием сетей в нужные сроки. За это пришлось отвечать перед законом.

Так, на данный момент управляющей компании «Умный дом» уже назначили административный штраф в 350 тысяч рублей. В отношении ЖЭУ №14, №21 и №23 вынесены постановления о возбуждении административных дел. Они направлены на рассмотрание в региональный департамент надзорной и контрольной деятельности.

Всё это — результат прокурорского реагирования. Кроме того, главам вышеуказанных УК, а также ЖЭУ №4, №12, №22, «Горцентржилтех» и «Сатурнстрой» прокуратура внесла представления об устранении нарушений.

Также представления внесены главам теплоснабжающих организаций – филиала ПАО «Квадра» – «Орловская генерация» и АО «Орёлгортеплоэнерго». Также в отношении данных юридических лиц вынесены прокурорские постановления о возбуждении административных дел.

«По требованию прокуратуры гражданам произведён перерасчет платы за ненадлежащее оказание коммунальных услуг на общую сумму около 1,7 миллиона рублей», – отметили в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»