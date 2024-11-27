Юрий Лебёдкин покидает орловский облсовет

Он уже написал заявление о сложении депутатских полномочий.

Завтра известный орловский депутат и журналист в последний раз поучаствует в сессии регионального парламента.

Напомним, Лебёдкин был избран в облсовет в 2021-м году. Он занимает должность заместителя председателя комитета по взаимодействию со средствами массовой информации, информационным технологиям и трудовым отношениям.

Также с 2001-го по 2006-й годы он являлся депутатом городского совета. Многие орловцы хорошо знают его как редактора и автора газет «Красная строка», «Орловская искра» и «Орловская правда».

«Орёлграду» удалось узнать, кто может заменить Лебёдкина в региональном парламенте. По закону КПРФ, от которой избирался Лебёдкин, имеет право передать его мандат не любому своему члену, а лишь такому, который тоже участвовал в выборах в облсовет.

По нашей информации, один из главных претендентов (но не единственный из возможных) — это 50-летний Григорий Шилов. В любом случае, член КПРФ, которому передадут полномочия Лебёдкина, не обязан занимать его должность в комитете по СМИ, а может работать в любом из комитетов областного парламента.

ИА «Орелград»