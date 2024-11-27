Орловцы попали в тяжёлое ДТП на производстве

27.11.2024 | 16:54 Важное, Закон и порядок, Новости

Государственная инспекция труда завершила расследование.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом сообщили в ведомстве.

ЧП произошло в этом месяце. Его участниками стали работники АО «Орёлагроюг». Уточняется, что несчастный случай имел тяжёлый исход.

Орловцы попали в ДТП. Как выяснила инспекция, их транспорт съехал с дороги и врезался в стену жилого дома.

«Установлено, что причинами несчастного случая явилось нарушение требований правил дорожного движения», – пояснили в ведомстве.

Также в инспекции уточнили, что данное ЧП связано с производством. Поэтому оно подлежит учёту и регистрации в АО «Орёлагроюг».

Ранее Следственный комитет России по Орловской области сообщал, что сотрудница данного предприятия сломала бедро, находясь на рабочем месте. Женщина собирала зерно, находясь рядом с навесным оборудованием трактора. Это и привело к ЧП.

Случай произошёл в посёлке Колпна. Известно, что СКР проводит по этому поводу доследственную проверку.

ИА «Орелград»


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