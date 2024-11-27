Орловцы попали в тяжёлое ДТП на производстве

Государственная инспекция труда завершила расследование.
Об этом сообщили в ведомстве.
ЧП произошло в этом месяце. Его участниками стали работники АО «Орёлагроюг». Уточняется, что несчастный случай имел тяжёлый исход.
Орловцы попали в ДТП. Как выяснила инспекция, их транспорт съехал с дороги и врезался в стену жилого дома.
«Установлено, что причинами несчастного случая явилось нарушение требований правил дорожного движения», – пояснили в ведомстве.
Также в инспекции уточнили, что данное ЧП связано с производством. Поэтому оно подлежит учёту и регистрации в АО «Орёлагроюг».
Ранее Следственный комитет России по Орловской области сообщал, что сотрудница данного предприятия сломала бедро, находясь на рабочем месте. Женщина собирала зерно, находясь рядом с навесным оборудованием трактора. Это и привело к ЧП.
Случай произошёл в посёлке Колпна. Известно, что СКР проводит по этому поводу доследственную проверку.
ИА «Орелград»