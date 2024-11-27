В Орле больница Семашко приостановила операции по катаракте

27.11.2024 | 17:03 Важное, Медицина, Новости

Причина — технические сложности.

Фото: Больница имени Семашко

Разговор на эту тему состоялся в социальных сетях в комментариях к последнему прямому эфиру орловского губернатора Андрея Клычкова.

Соответствующий вопрос задала одна из пользовательниц. Ей ответили с официального аккаунта больницы.

Представители учреждения подтвердили, что проведение таких операций временно приостановлено. Проблема — в отсутствии необходимого расходного оборудования. Больница Семашко провела уже два аукциона на его закупку, но оба не состоялись из-за отсутствия заявок.

«Сейчас больница… рассматривает переход на новое оборудование, расходники на которое есть в наличии в стране и торгуются на аукционах. Но на закупку нужно некоторое время», – пояснили в учреждении.

Орловцам, которым необходима операция по устранению катаракты, нужно либо запастись терпением, либо, взяв направление в поликлинике по месту жительства, обратиться с такой просьбой не в больницу Семашко, а в областную клиническую больницу. Там аналогичнаая работа продолжается без осложнений.

vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


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