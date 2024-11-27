Облсуд вдвое повысил компенсацию за нападение собаки на ребёнка

27.11.2024 | 15:09 Закон и порядок, Новости, Общество

Мальчика укусил бездомный пёс.

Фото: ИА “Орелград”

Это произошло в Орловском муниципальном округе в посёлке Знаменка в июне минувшего года. Бездомная собака укусила мальчика за голень. Интересно, что в марте того же года на этого же ребёнка тоже нападали «бездомыши».

Мать мальчика выдвинула иск к администрации округа. Женщина потребовала от муниципальных чиновников моральную компенсацию в размере 260 тысяч рублей.

Суд первой инстанции согласился с законностью требования, но существенно снизил сумму компенсации. Она сократилась до 40 тысяч. Орловчанка, недовольная решением, обжаловала его в областном суде.

Здесь к ситуации отнеслись более внимательно. В итоге облсуд увеличил выплату в два раза — до 80 тысяч рублей.

Об этом сообщила пресс-служба Орловского областного суда.

ИА «Орелград»


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