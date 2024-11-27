Орловской школе присвоили имя Егора Щекотихина

27.11.2024 | 15:01 Новости, Общество

Такое решение принял горсовет.

Фото: oreloblsovet.ru

Вопрос рассматривался на сегодняшней сессии.

Как и планировалось, имя известного орловского историка и краеведа, депутата, общественного деятеля присвоили школе №5 города Орла. Егор Щекотихин долго работал здесь учителем, а затем оставался в постоянном контакте с учреждением.

С соответствующей инициативой вышла администрация школы, а также родственники Щекотихина.

Напомним, он являлся Почётным гражданином Орловской области. Знаменитый орловец ушёл из жизни в сентябре этого года.

Егор Щекотихин четырежды избирался депутатом областного совета, являлся доктором исторических наук, автором многих книг.

ИА «Орелград»


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