В Орле Управление Росгвардии оставили без тепла

А завтра в детсаду и лицее отключат горячую воду.

Об этом сообщили в АО «Орёлгортеплоэнерго».

Подача теплоносителя прекращена по адресу Соляной переулок, 1. Именно здесь находится Управление Росгвардии по Орловской области.

Также без тепла остались многоквартирные дома по переулку Соляному, 3 и 5, и по улице Комсомольской, 94. Причина не уточняется.

Кроме того, завтра без горячей воды останутся детский сад №7 и лицей №40. Также неудобства придётся терпеть жителям многоквартирных домов на улице Планерной, 57, 59, 61, 65, 67 и 69.

Горячей воды не будет с восьми утра до пяти вечера. Компания будет проводить ремонтные работы в центральном тепловом пункте, расположенном на Планерной, 65. Здесь приведут в порядок водоподогреватель.

ИА «Орелград»