Бюджет Орловской области увеличили на миллиард

Одновременно была увеличена и расходная часть бюджета.

Депутаты Орловского облсовета внесли очередные изменения в бюджет Орловской области на текущий год. На сессии перед ними выступила руководитель департамента финансов Елена Сапожникова. Она пояснила, что поправки были подготовлены в связи с увеличением доходов и, соответственно, расходов областного бюджета, а также в связи с уточнением остатков средств Дорожного фонда Орловской области и средств бюджетных кредитов.

По решению депутатов и по инициативе правительства общий объем доходов увеличен на 1,046 миллиарда рублей и составит теперь 60,23 миллиарда рублей; общий объем расходов вырос на 975,083 миллиона рублей до уровня 62,448 миллиарда. Таким образом, произошло сокращение дефицита областного бюджета на 71,189 миллиона рублей, или до уровня 2,218 миллиарда рублей. Сокращение связано с частичным досрочным погашением бюджетного кредита, а также перераспределением средств, поступивших от возврата бюджетных кредитов, на предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

«При этом сокращены расходы на строительство водовода от улицы Машиностроительной до Карачевского шоссе за счет сложившейся экономии по результатам заключенных муниципальных контрактов и, соответственно, произведено досрочное частичное погашение специального казначейского кредита в источниках дефицита областного бюджета на сумму 81,189 миллиона рублей», – уточнили по этому поводу в департаменте финансов.

Рост доходов областного бюджета произошел за счет увеличения прогнозного объема поступлений по налоговым и неналоговым доходам на 587,825 миллиона рублей. Кроме того, безвозмездные поступления увеличены на 458,447 миллиона рублей. Расходы увеличены по следующим направлениям: расходы Дорожного фонда Орловской области – на 253,111 миллиона рублей; выплаты участникам СВО и членам их семьей – на 93 миллиона рублей; резервный фонд Орловской области – на 88,209 миллиона рублей, из которых 58,2 миллиона зарезервировано на выплаты участникам СВО и членам их семей.

ИА «Орелград»