Орловца подвела нелюбовь к латинскому языку

Он торговал семенами, на упаковке которых не указывались ботанические названия растений.

Новость сообщили в Территориальном управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

На нарушении поймали индивидуального предпринимателя В.А. Пуденкова. Сотрудники ведомства провели выездную проверку прямо на торговой точке.

Оказалось, что 15 партий семя не соответствуют всем требованиям законодательства. На пакетах отсутствовала информация о ботаническом наименовании растения – на латинском языке. Это являлось нарушением приказа Министерства сельского хозяйства России (№347 от 06.04.23).

Также орловец пытался продать семь сомнительных партий семян томата, моркови и капусты. Данные сорта отсутствовали в Государственном реестре сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. Это уже нарушало федеральный закон «О семеноводстве».

В итоге ИП объявили предостережения о недопустимости нарушения требований.

Ранее стало известно, что на Орловщине растёт экспорт растительного масла.

ИА «Орелград»