Рост жилищных тарифов объяснили просьбами УК

Смягчить тарифы горожане могут самостоятельно.

Депутаты Орловского горсовета депутаты согласовали размер платы за содержание жилого помещения. В пресс-службе городского парламента подчеркнули, что речь идет о тарифах для тех собственников жилья, которые до сих пор не определились с ними сами путем проведения общего собрания. Утвержденный горсоветом тариф, по сути, является базовым. Он также применяется для муниципального жилого фонда. «В тех случаях, когда собственники жилья не проводят собрания для решения этого вопроса, муниципалитет обязан устанавливать размер такой платы», – уточнили в пресс-службе горсовета.

В размер такой включаются плата за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Инициатива о повышении тарифов исходила от администрации города. До сведения депутатов ее довел заместитель мэра Орла Алексей Степанов.

Он сообщил, в частности, что в 2024 году в администрацию областного центра неоднократно поступали просьбы от управляющих компаний о повышении платы за содержание и текущий ремонт жилья. В ответ мэрия запросила у всех управляющих компаний документацию, в том числе расчеты размеров платы по отдельным видам деятельности, производственные программы и финансово-экономическое обоснование их выполнения, бухгалтерскую и налоговую отчетность за последние два года.

Также Алексей Степанов напомнил, что указанная плата была введена в 2013 году, а ее последняя индексация произошла 28 декабря 2023 года. Действующий размер тарифа (по благоустроенной квартире, с лифтом, центральным горячим водоснабжением, ванной, природным газом он составляет 17,38 рубля в месяц с 1 квадратного метра) заместитель мэра назвал одним из самых низких в ЦФО. Повысить его предлагалось до 18,27 рубля, что все равно, по словам Степанова, будет одним из минимальных значений по ЦФО.

Кроме того, чиновник провел сравнительный анализ, доказывая, что жители Орла в этом отношении чувствуют себя комфортнее жителей других городов Орловщины. По его данным, аналогичный размер платы в городе Ливны составляет 18,37 рубля в месяц с квадратного метра, в городе Мценске – 21 рубль. Также заммэра подсчитал, что плата за типовую однокомнатную квартиру в Орле поднимется с 573 до 602 рублей, за двухкомнатную – с 904 до 950 рублей, за трехкомнатную – с 1147 до 1206 рублей.

Кроме того, Степанов обратился к данным статистики. Со ссылкой на Орелстат он сообщил, что в Орловской области индекс потребительских цен за январь-сентябрь 2024 года составил 105,1 процента. При этом, по его словам, среднемесячная номинальная заработная плата орловцев за первое полугодие 2024 года выросла на 14,7 процента по сравнению с прошлым годом. Кроме того, Степанов предрек, что средняя страховая пенсия в 2025 году составит 23 481 рубль и вырастет по сравнению с текущим годом на 7,5 процента. Напомнил он и о том, что с 1 января 2025 года МРОТ увеличится 16,6 процента и составит 22 440 рублей. Эти цифры, а также просьбы и доводы управляющих компаний, видимо, и убедили мэрию в том, что горожанам по карману повышение платы. Депутаты инициативу поддержали, хотя и не без острой дискуссии.

ИА «Орелград»