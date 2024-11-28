Чиновники опустились на 8 место в рейтинге зарплат

Орелстат рассказал о заработной плате работников организаций Орловской области в сентябре 2024 года.

Орловские чиновники продолжают постепенно опускаться в региональном рейтинге по уровню зарплат. Месяцем ранее они замкнули топ-5, а теперь вылетели из пятерки видов экономической деятельности, которые наиболее щедро платят своим работникам. Сфера государственного управления, в которой традиционно учитываются государственные и муниципальные служащие, в сентябре 2024 года сумела предложить своим работникам «лишь» 53 733 рубля месячной зарплаты.

Удивительно, но едва ли не впервые за последние годы заработок чиновников не дотянул даже до среднеобластного уровня, который в сентябре 2024 года составил 54 108 рублей. В текущем рейтинге сфера государственного управления занимает лишь 8 место, хотя на протяжении почти всего 2024 года она стабильно входила в топ-3 и зачастую уступала только явному лидеру – сфере финансовой и страховой деятельности, которая безоговорочно лидирует уже на протяжении нескольких лет.

Впрочем, финансисты и экономисты и на этот раз не упустили первую позицию в рейтинге. В сентябре их средний заработок составил 75 934 рубля. Однако стоит отметить, что впервые расстояние между первым и вторым местами сократилось очень значительно. Вторую строчку в рейтинге заняла сфера сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства со средней зарплатой в размере 71 880 рублей. Но тут, конечно сказался сезонный фактор. В сфере АПК в период уборки урожая зарплаты всегда значительно подрастают. Можно ожидать, что уже в ближайшие месяцы аграрии свою высокую позицию в рейтинге утратят.

Что касается других отраслей, то в топ-3 также вошла сфера строительства, что бывает не часто. В сентябре средний заработок орловских строителей, по подсчетам Орелстата, составил 63 699 рублей. Далее следуют: обрабатывающие производства – 62 470 рублей, сфера транспортировки и хранения – 59 838 рублей, деятельность в области информации и связи – 55 283 рубля, оптовая и розничная торговля – 53 761 рубль, обеспечение электроэнергией, газом и паром – 49 786 рублей, сфера здравоохранения и социальных услуг – 42 567 рублей, сфера культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 42 085 рублей. Замыкает рейтинг сфера образования со средним заработком в размере 41 840 рублей.

Напомним, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в сентябре 2024 года работникам организаций Орловской области составила 54 108 рублей. По сравнению с августом 2024 года она снизилась на 1,5 процента, а по сравнению с сентябрем предыдущего года увеличилась на 15,3 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в сентябре 2024 года выросла по сравнению с сентябрем 2023 года на 6 процентов.

ИА «Орелград»