Новые системы видеонаблюдения получили орловские суды

На днях очередная такая система была смонтирована в Орловском районном суде.

В течение 2024 года новые комплекты систем видеонаблюдения были установлены в Урицком районном суде и Северном районном суде города Орла. На днях новая система видеонаблюдения была смонтирована в Орловском районном суде. В настоящее время ведется монтаж в Заводском районном суде областной столицы. Такие данные привели в Управлении Судебного департамента в Орловской области. В ведомстве пояснили, что системы монтируются в рамках реализации комплекса мер по обеспечению безопасности деятельности районных судов, а это одна из важнейших задач в работе Управления.

«В рамках мероприятий по оснащению зданий районных судов техническими системами безопасности и средствами защиты Управлением был заключен государственный контракт на поставку и установку системы видеонаблюдения в Орловском районном суде, – уточнили в ведомстве. – Согласно условиям контракта подрядчик поставил и смонтировал в помещениях суда комплект системы видеонаблюдения – видеосерверы, коммутаторы, уличные и внутренние камеры наблюдения».

Новая система ведет запись информации в круглосуточном режиме, она позволяет просматривать архив и хранить необходимые фрагменты видеозаписи. Общается также, что с сотрудниками суда уже проведены занятия по основным приемам безопасной работы с системами сигнализации и видеонаблюдения. «Управление продолжает уделять существенное внимание созданию в зданиях судов безопасных условий для отправления правосудия – как для работы судей и работников аппаратов судов, так и для участников судебного процесса и иных граждан», – добавили в ведомстве.

Для накопления опыта подготовки, Управление Судебного департамента также провело объектовую тренировку с администраторами районных судов. В ее рамках отрабатывались действия при возникновении чрезвычайных ситуаций. Участники тренировки на практики применили знания, полученные ими ранее в ходе теоретической подготовки, причем, как сообщается, испытания проходили в условиях, приближенных к действительности. В частности, был отработан порядок эвакуации в случае возникновения ракетной опасности и порядок действий при возникновении пожара.

«В заключительной части тренировки было обращено внимание на выявленные проблемные вопросы и обсужден порядок их решения, – пояснили в ведомстве. – Проведение подобных учений является наиболее эффективной формой подготовки сотрудников организации к действиям в чрезвычайных ситуациях, поскольку позволяет совершенствовать теоретические знания».

ИА «Орелград»