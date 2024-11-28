В Орловской области вводят нормативы на воду

Новые ставки начнут действовать уже с 1 декабря 2024 года.

Правительство Орловской области приняло постановление № 757 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Орловской области, определенных расчетным методом». Нормативы установлены для различных категорий многоквартирных и других жилых домов, в том числе использующихся в качестве общежитий.

Обзор новшеств провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. В частности, норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению для многоквартирных и жилых домов с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованных унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем, в месяц на человека установлен в размере 4,32 кубометра.

Аналогичные нормативы по горячему водоснабжению составят 3,04 кубометра, по водоотведению – 7,36 кубометра. Норматив потребления холодной воды при поливе земельного участка, газонов и цветников будет применяться в период с 1 мая по 31 августа включительно, он составит 0,091 кубометра в месяц в расчете на один квадратный метр. Согласно постановлению правительства региона, установленные нормативы будут применяться уже с 1 декабря 2024 года.

«В случае если производство коммунальной услуги по горячему водоснабжению осуществляется исполнителями коммунальных услуг самостоятельно с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расход холодной воды, необходимой для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении, принимается равным соответствующим нормативам потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении», – отмечают аналитики.

ИА «Орелград»