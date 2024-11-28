Клычков приказал создать систему «Образование-57»

Система создается в рамках цифровой трансформации в сфере образования.

Губернатор Андрей Клычков распорядился о создании государственной информационной системы в сфере образования Орловской области «Образование-57». Как следует из преамбулы документа, решение принято в целях информационного обеспечения управления в системе образования, а также реализации государственной политики в области цифровой трансформации в сфере образования Орловской области. Работать ГИС будет с использованием уже существующих информационных систем, таких как «Единая платформа сайтов образовательных организаций Орловской области», «Региональная информационная система доступности дошкольного образования» и «Информационная система образовательных услуг «Виртуальная школа».

Губернатор также постановил, что обладателем информации, содержащейся в ГИС «Образование-57», является Орловская область. Правомочия обладателя информации губернатор делегировал региональному департаменту образования, а Региональный центр оценки качества образования выбран оператором новой ГИС. Оператор будет нести ответственность за ввод системы в эксплуатацию и ее функционирование. Департаменту образования также поручено обеспечить интеграцию ГИC «Образование-57» с другими информационными системами Орловской области.

Созданием ГИС «Образование-57» областные власти преследуют достаточно много целей. Их длинный список приведен в положении о новой системе. В число целей, например, включено создание единого информационно-образовательного пространства для всех участников образовательного процесса: администрации образовательных организаций, педагогов, родителей и учащихся. Кроме того, предусматривается создание электронной социальной среды общения учащихся и педагогов, создание единой точки доступа к информации обо всех образовательных организациях Орловской области в электронном виде.

Предполагается, что новая система обеспечит быстрое и эффективное планирование учебно-воспитательной деятельности каждой образовательной организации, повысит контроль качества успеваемости и посещаемости обучающихся, освободит администрации образовательных организаций и педагогов от бумажного документооборота и необходимости дублирования информации на различных носителях, обеспечит хранение и конфиденциальности личных дел учащихся.

Кстати, планируется передача данных по охвату детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 17 лет в единую автоматизированную информационную систему сбора и анализа данных. Система предусматривает выгрузку актуальной статистики по данным ГИС «Образование-57», а также автоматическое формирование аналитических отчетов, в том числе выгрузок для контролирующих органов. С введением в эксплуатацию новой ГИС планируется оптимизация деятельности департамента образования и местных отделов образования.

ИА «Орелград»