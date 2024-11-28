Стало известно, на что именно Орловская область получит миллиарды

Бюджет региона пополнят ранее не предусмотренные трансферты.

Орловский облсовет народных депутатов рассмотрит проект бюджета региона во втором чтении. По сравнению с первым чтением было предложено 134 поправки, из которых 74, или 55,2 процента, были приняты. Общий объем доходов областного бюджета на 2025 год составит 58,504 миллиарда рублей. Объем запланированных поступлений из федерального бюджета по сравнению с первым чтением сократился на 1,719 миллиарда рублей. При этом в 2025 году планируется ряд новых трансфертов, не предусмотренных в первом чтении. В частности. Орловская область получит 188,7 миллиона рублей на повышение эффективности службы занятости и 178,6 миллиона рублей на софинансирование региональной программы по повышению рождаемости. Эта программа предусмотрена для тех регионов, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня.

На оснащение медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов и отделений федеральный центр выделит Орловщине 151,6 миллиона рублей, на преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей «как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса» – 97,5 миллиона рублей, на реализацию программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» – 75,1 миллиона рублей, на оснащение предметных кабинетов школ оборудованием, средствами обучения и воспитания – 25,4 миллиона рублей, на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием – 14,6 миллиона.

Кроме того, Орловской области будет выделено 10,1 миллиона рублей на оснащение центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом, 8,3 миллиона рублей – на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы. 199,5 миллиона рублей – на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения. На реализацию практик поддержки добровольчества и волонтерства федеральный центр выделит 8,2 миллиона рублей.

Кроме того, по сравнению с первым чтением увеличены федеральные средства на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – регион получит 264,7 миллиона рублей. На реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования планируется выделение 114,4 миллиона рублей, на проведение мелиоративных мероприятий – 97,4 миллиона рублей, на реализацию программ формирования современной городской среды – 24,4 миллиона.

Также Орловская область рассчитывает получить из федерального бюджета 39,5 миллиона рублей на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, и 15 миллионов рублей – на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

ИА «Орелград»