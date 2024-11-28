Орловские чиновники отчитались о работе с долгом

Областные власти заявили о снижении госдолга региона на треть.

Губернатор Андрей Клычков утвердил долговую политику Орловской области на 2025 год. Она является частью бюджетной политики региона, поскольку управление государственным долгом непосредственно связано с бюджетным процессом. Формирование долговой политики является важной задачей бюджетного планирования, отмечено в документе. Разработка основных направлений на 2025 год осуществлялась с учетом итогов реализации долговой политики Орловской области в 2023 году и истекшем периоде 2024 года. По этому поводу чиновники представили детальный отчет.

Из него следует, что по состоянию на 1 января 2024 года государственный долг Орловской области составлял 23,848 миллиарда рублей, причем в его структуре не было задолженности по рыночным заимствованиям, то есть по банковским кредитам. За 2018-2023 годы доля государственного долга по отношению к собственным доходам региона снизилась на 34 процента. В 2023 году правительством региона была продолжена работа по привлечению бюджетных кредитов. В результате по итогам 2023 года государственный долг Орловской области увеличился на 1,81 миллиарда рублей.

Объем бюджетных кредитов, предоставленных Орловской области из федерального бюджета за 2023 год, составил 2,278 миллиарда рублей. Из них на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов было выделено 381,6 миллиона рублей, на пополнение остатка средств на едином счете бюджета для строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной и дорожной инфраструктуры (объекты с вводом в эксплуатацию до I квартала 2024 года) – 487,2 миллиона рублей. Специальные казначейские кредиты составили 1,409 миллиарда рублей, из которых 1,009 миллиарда были направлены на строительство водовода для развития жилищного строительства, 400 миллионов – на обновление общественного транспорта в малых городах и на сельских территориях.

В 2024 году из федерального бюджета были привлечены бюджетные кредиты на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в общей сумме 23,2 миллиона рублей. Всего в 2024 году президиумом правительственной комиссии по региональному развитию в РФ для Орловской области было одобрено 276,3 миллиона рублей средств инфраструктурных бюджетных кредитов. В апреле 2024 года регион погасил бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, предоставленный в 2023 году, – в размере 487,2 миллиона рублей.

В рамках исполнения поручения президента Владимира Путина были внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ и в правила реструктуризации бюджетных кредитов. В соответствии с ними в 2024 году планируется за счет собственных доходов региона направить на погашение государственного долга 292,5 миллиона рублей, а часть запланированных выплат переносится на 2025 год и подлежит списанию. «Исполнение долговых обязательств Орловской области осуществлялось своевременно и в полном объеме. Государственные гарантии Орловской области не предоставлялись», – следует из отчета.

ИА «Орелград»