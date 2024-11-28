Льготы для сельмагов и почты хотят ввести в Орловской области

Новелла призвана сохранить сельские магазины и почтовые отделения.

Депутаты Орловского облсовета на очередной сессии рассмотрят проект внесения изменений в Закон Орловской области «О налоге на имущество организаций». Законопроект подготовлен в целях совершенствования условий налогообложения отдельных видов недвижимого имущества организаций. Спектр предлагаемых к принятию поправок довольно широк. В частности, он предусматривает введение льготы в целях сохранения сельских магазинов. В частности, законопроектом предлагается установить льготу по налогу для представителей малого предпринимательства, занимающихся розничной торговлей.

Льгота будет введена в отношении объектов розничной торговли, расположенных в сельских населенных пунктах, за исключением районных центров, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость имущества. Предлагается уменьшить на 80 процентов исчисленную сумму налога так же, как это предусмотрено для потребительской кооперации. Еще одна льгота будет предусмотрена для организаций федеральной почтовой связи – в отношении имущества отделений почтовой связи, расположенных в сельских населенных пунктах, в виде уменьшения на 80 процентов исчисленной суммы налога на имущество организаций.

«Данная льгота должна способствовать модернизации сети сельских отделений почтовой связи, что в свою очередь позволит улучшить качество обслуживания населения в сельской местности», – говорится в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, предлагается продлить на 2025 год действие социальных и технических налоговых льгот для: организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение, учредителем которых выступают муниципальные образования Орловской области, – в отношении объектов социально-культурной сферы, используемых ими для нужд культуры и искусства, образования, социального обеспечения, физической культуры и спорта.

Будет продлена льгота для организаций государственной системы здравоохранения, в которые граждане направляются по путевкам на санаторно-курортное лечение; для государственных медицинских организаций – в отношении объектов недвижимого имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления; для объектов газораспределительных сетей, вновь созданных и введенных в эксплуатацию с 1 января 2022 года в рамках программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Орловской области; для потребительской кооперации.

ИА «Орелград»