Клычков высказался по школе в Жилина

Главная задача на обозримое будущее — пройти госэкспертизу.

Орловский губернатор заявил об этом, отвечая на вопросы депутатов во время сегодняшнего заседания областного совета. Оно проходит в эти минуты.

«Вопрос стоит лишь в одном по двум школам, в Жилина и на Родзевича-Белевича — Минпросвещение устанавливает сроки реализации этого проекта. Сроки переносятся на 25-й год. На данный момент заключён договор по экспертизе. Мы надеемся, что подрядчик выполнит свои обязательства, выйдет из экспертизы — из Главгосэкспертизы и из нашей госэкспертизы. Поэтому здесь никаких срывов не предвидится», – оптимистично заявил губернатор.

Напомним, подрядчик школы в Жилина задержан. Речь идёт о хищении 124 миллионов рублей. Также СКР устанавливает степень ответственности должностных лиц «Орёлгосзаказчика», заключавших контракт.

«Я в нынешней ситуации не вижу ничего зазорного. Мы параллельно, правоохранительные органы по своей линии, мы по своей линии, осуществляем дальнейшую работу. Сейчас задача — она поэтапная. Первое — это выход в декабре из экспертизы», – высказался Андрей Клычков.

Также губернатор заявил, что считает, что негативные изменения в российской экономике не смогут сорвать реализацию проекта, хотя его итоговую стоимость, возможно, придётся пересмотреть. «Проекты 2019-го года были, они как типовые применяются. С годами увеличиваются [в стоимости]… Ведём работу с министерством», – признал Клычков.

ИА «Орелград»