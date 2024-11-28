Горсовет согласовал тарифы на проезд к дачам

Инициатива исходила от администрации города Орла.

Депутаты Орловского горсовета приняли решение о льготе на 2025 год в виде пониженного тарифа на месячный проездной в автобусы, обслуживающие дачные маршруты. Его цена составит 350 рублей вместо прежних 310 рублей. Право на покупку такого проездного имеют льготники, в том числе пенсионеры всех категорий, многодетные родители, одинокие матери, инвалиды и их опекуны и попечители, ветераны боевых действий, граждане, награжденные знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России». Также льготный проездной билет положен членам семей участников специальной военной операции, в том числе мобилизованным на службу орловцам.

Решение вступит в силу с 1 января 2025 года. Предварительно администрация города объяснила свою инициативу. В частности, мэрия предложила депутатам горсовета повысить стоимость проездного билета «методом индексации на уровень инфляции за 2023 год и за январь-сентябрь 2024 года». К проекту решения был приложен расчет. Из него следует, что индекс потребительских цен за 2023 год составил 107,5 процента, за январь-сентябрь 2024 года – 105,1 процента. На указанные проценты в мэрии умножили текущую стоимость проездного, то есть 310 рублей, и с округлением у них вышла новая цена – 350 рублей. По крайней мере, такие расчеты были представлены в пояснительной записке к решению горсовета.

Свое заключение на проект решения дало правовое управление администрации города Орла, которое провело антикоррупционную экспертизу документа. Из заключения следует, что в проекте решения, предложенного мэрией, «коррупциогенные факторы не выявлены». Но юристы администрации города при этом отметили, что требуется также заключение Контрольно-счетной палаты. Одним из определяющих факторов для принятия решения стало то, что повышение цены проездного не потребует дополнительных ассигнований из бюджета города Орла.

Напомним, что одновременно на заседании Орловского городского Совета было согласовано предложение администрации города по тарифу на проезд в общественном транспорте Орла в 2025 году. Заместитель мэра Алексей Степанов предложил плату за проезд, провоз багажа по муниципальным маршрутам установить в следующих размерах: при наличном способе оплаты проезда – 32 рубля; при безналичном способе оплаты проезда – 29 рублей.

«Аналогичный тариф на городские пассажирские перевозки для автотранспорта и электротранспорта, принятый в других областных центрах ЦФО, превышает предлагаемый размер тарифа в Орле: в Липецке при наличной оплате стоимость проезда в общественном транспорте составляет 34 рубля, при безналичной оплате — 29 рублей; в Смоленске – безальтернативно – 38 рублей; в Воронеже – 33 и 31 рубль, в Курске – 33 и 27 рублей», – цитирует Алексея Степанова пресс-служба горсовета.

ИА «Орелград»