Выставка «СПИД – знания против страха» открылась в Орле

Акция приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Выставка «СПИД – против страха» открылась в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина. Она проработает по 8 декабря 2024 года. Акция приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. «Эта дата ежегодно призывает всю мировую общественность не просто помнить об этой пока что неизлечимой болезни, но и быть терпимыми к тем, кто уже является переносчиком СПИДа. И главное, что должен для себя понять каждый – профилактика очень важна в борьбе за здоровье», – говорят организаторы.

В составе экспозиции представлены, в частности, журналы «Социс», «Воспитание школьника», «Здоровье». Эти и другие издания рассказывают об истории возникновения как самого заболевания, так и Дня борьбы со СПИДом, о современном состоянии проблемы, о путях заражения СПИДом, признаках заболевания, методах борьбы с ним и мерах профилактики. В «Бунинке» ткже напомнили, что всемирным символом борьбы со СПИДом является красная ленточка. Прикрепляя ее к одежде, люди демонстрируют окружающим солидарность с ВИЧ-инфицированными и чтят память тех, кто стал жертвой болезни.

«СПИД – это опасное заболевание, возникшее во второй половине XX века и представляющее угрозу для всего человечества, – говорят в библиотеке. – Для акцентирования проблемы, резолюцией ООН 1 декабря 1988 года был официально объявлен Всемирный день борьбы со СПИДом. Эта дата была установлена для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к распространению ВИЧ-инфекции, которая приняла масштабы глобальной пандемии, распространяющейся по всему миру».

Напомним, что в Орловской области в 2023 году была программа и межведомственный план по противодействию распространению ВИЧ-инфекции, действие которых рассчитано до 2030 года. Целью является предупреждение распространения ВИЧ-инфекции на территории региона «путем достижения постоянного снижения числа новых случаев ВИЧ-инфекции среди населения и снижения смертности от заболевания». Как сообщала пресс-служба губернатора, планируется обеспечить наличие в Орловской области лекарственных препаратов и диагностических реагентов, необходимых для оказания медпомощи пациентам с ВИЧ-инфекцией, совершенствование материально-технического и кадрового обеспечения специализированных медорганизаций.

Регистрация случаев ВИЧ-инфекции в Орловской области началась в 1993 году. До 2014 года ежегодная выявляемость ВИЧ-инфекции среди местных жителей не превышала 170 человек. Но в период с 2015 по 2018 годы отмечался рост заболеваемости за счет активизации эпидемического процесса среди потребителей психоактивных веществ. С 2019 года в области наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости ВИЧ-инфекции за счет увеличения объемов проводимых профилактических мероприятий. В настоящий момент Орловская область входит в число регионов со средним уровнем поражения населения ВИЧ-инфекцией. По состоянию на 1 января 2023 года, когда утверждалась программа, на территории Орловской области проживало 2,3 тысячи человек с ВИЧ-инфекцией, что составляло 0,3 процента населения региона.

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ИА «Орелград»