Орловца могут посадить за излишнее гостеприимство

28.11.2024 | 15:30 Закон и порядок, Новости, Общество

Он незаконно помог иностранному гражданину встать на учёт по месту пребывания.

Герб Орловского МО. Фото: ИА “Орелград”

Нарушение выявили Сотрудники Управления по вопросам миграции областного Управления МВД. Его допустил 23-летний житель Орловского муниципального округа.

В сентябре этого года молодой человек поставил некоего иностранца на учёт по месту пребывания — в своём частном доме. При этом он точно знал, что гость из другой страны не собирается проживать по данному адресу.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области, уголовное дело уже возбуждено — по соответствующей статье 322 УК РФ. Минимальное наказание – штраф от 100 тысяч рублей. Максимальное – пять лет реального лишения свободы.

ИА «Орелград»


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