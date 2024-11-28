В Ливны доставят мощи святой Матроны

28.11.2024 | 15:01 Новости, Общество

Это произойдёт в ближайшую субботу.

Фото: livnyeparhia.online/

Новость сообщили в Ливенской епархии Орловской митрополии.

Ковчег с частицей мощей и чтимая икона Матроны Московской будут находиться в местом Сергиевском кафедральном соборе. Верующие смогут увидеть святыни с 30 ноября по 4 декабря.

Торжественная встреча состоится в ближайшую субботу, 30 ноября, в 11 часов. А на следующей неделе, 4 декабря, пройдут проводы мощей и образа блаженной.

Мероприятия проводятся по благословению епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария.

Матрона Московская (Никонова) является одной из самых известных и почитаемых в России православных святых. Она ушла из жизни относительно недавно, в 1952-м году. Матрона родилась в Тульской области, но значительную часть своей жизни провела в Москве и Подмосковье.

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ИА «Орелград»


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