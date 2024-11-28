Музалевский увидел в орловских мусорных проблемах «кумовство»

Спикер заксобрания уверен, что система не налаживается из-за личных связей.

Вопрос обращения с отходами в Орловской области рассмотрели на сессии 28 ноября. Кучи мусора, нерегулярность вывоза, слабый контроль, непостановка мест накопления в спецреестр – у депутатов возникло много претензий. Однако, когда будет чисто, так и не узнали.

«Не работает система вывоза мусора, – заявил Леонид Музалевский. – Не работает по многим причинам. Но главная … Мы одного не можем, потому что «там Свой человек». Второго не можем, потому что «он с Кем-то учился». Третью не можем напрячь … и так далее. Уже давно поменяли бы несколько перевозчиков, навели порядок. Уже бы давно открыли ещё два-три полигона, которые должны быть. А так как это высокорентабельный бизнес «для Кого-то», мы не можем это сделать. А потом удивляемся, почему же у нас такие проблемы».

Леонид Музалевский отметил, что порой машины по три-четыре часа стоят, ожидая разгрузки, вместо нескольких рейсов к контейнерным площадкам.

«Либо наведите порядок, либо придут другие и будут наводить порядок», – предупредил Леонид Музалевский.

Спикер подчеркнул, что депутатам постоянно предъявляют претензии из-за мусора. И это не нормально, когда проблемы решаются в ручном режиме.

Из созидательного, что может улучшить ситуацию в обозримом будущем, член правительства Орловской области Сергей Латынин назвал увеличение расходов регоператора на ремонт контейнеров и содержание площадок, усовершенствование системы мониторинга за перевозчиками (якобы ГЛОНАСС можно обмануть, а ее нет). Также прорабатывается вопрос строительства полигона в Новосильском районе. Однако к этому решению возникло больше претензий, чем было названо логистических и экономических выгод.

ИА “Орелград”