Подрядчик школы в Жилина задержан

Об этом сообщили в региональном штабе «Общероссийского народного фронта».

На данный момент уголовные дела возбуждены в отношении учредителя ООО «АС Монтаж» и директора ООО «Кристал». С первой компанией был заключён соответствующий контракт. Вторая организация выступала в роли субподрядчика. Как считают в прокуратуре Орловской области, через «Кристал» обналичивались бюджетные средства. Всего из бюджета похитили около 124 миллионов рублей.

Ранее «Коммерсант» раскрыл имена бизнесменов. Оба они — из Подмосковья. ООО «АС Монтаж» зарегистрирована в Химках (в 2016-м году), её учредителем является Дмитрий Чуркин. «Кристал» из Дмитрова. Компания появилась в 2020-м. Директор — Сергей Буланов.

Школу под Орлом в деревне Жилина должны были сдать уже в этом году. Она планируется большой – на 1225 учащихся, как №53, построенная в Орле в микрорайоне Зареченском на улице Зеленина. Однако по факту к настоящему моменту на этом месте находится лишь котлован, огороженный забором.

Также в «ОНФ» рассказали, что в Следственном комитете находятся материалы проверки, где речь идёт уже о халатности ответственных должностных лиц «Орёлгосзаказчика», заключавших контракт с ООО «АС Монтаж». После соответствующей публикации «Народного фронта» председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю орловского Управления ведомства Петру Юдину проверить эту информацию.

ИА «Орелград»