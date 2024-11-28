На Орловщине растёт экспорт растительного масла

28.11.2024 | 11:11 Новости, Экономика

Основным потребителем является Китай.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора, в этом году из нашей области экспортировано 88,3 тысячи тонн растительного масла. Речь идёт как о подсолнечном, так и о рапсовом.

По сравнению с аналогичным периодом минувшего года, поставки выросли на 2,7 тысячи тонн.

В основном, продукты потребляет Китай. На него приходится 89% экспорта. Также 10% уходит в Латвию и ещё 1% – в Индию.

В ведомстве пояснили, что все экспортные партии соответствовали нужным требованиям. Россельхознадзор оформил на продукцию 1397 фитосанитарных сертификатов.

Ранее стало известно, что Орловщина продолжает наращивать экспорт гречневой лузги, причём продукция тоже идёт, в основном, в Китай.

ИА «Орелград»


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