Названы сроки строительства новой школы в Овсянниково

Их озвучил новоизбранный глава Орловского муниципального округа Александр Черных.
Чиновник, недавно окончательно заступивший на новую должность, высказался по данной теме в эфире телеканала «Первый областной».
По словам Черных, администрация округа планирует завершить проектирование школы в следующем году. Строительство будет происходить в 2026-м и 2027-м годах.
«Мы получили технические условия на присоединение к сетям и подготовили градостроительный план земельного участка», — так чиновник обрисовал текущую ситуацию.
Ранее заместитель главы Орловского округа Сергей Шебанов рассказал, что для заключения контракта не хватает коммерческих предложений. Пока связываться с этим проектом захотела только одна компания.
Напомним, сегодня орловский губернатор обрисовал будущее школ, запланированных к строительству в деревне Жилина и в Орле на улице Родзевича-Белевича.
ИА «Орелград»