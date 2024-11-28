Названы сроки строительства новой школы в Овсянниково

Их озвучил новоизбранный глава Орловского муниципального округа Александр Черных.

Чиновник, недавно окончательно заступивший на новую должность, высказался по данной теме в эфире телеканала «Первый областной».

По словам Черных, администрация округа планирует завершить проектирование школы в следующем году. Строительство будет происходить в 2026-м и 2027-м годах.

«Мы получили технические условия на присоединение к сетям и подготовили градостроительный план земельного участка», — так чиновник обрисовал текущую ситуацию.

Ранее заместитель главы Орловского округа Сергей Шебанов рассказал, что для заключения контракта не хватает коммерческих предложений. Пока связываться с этим проектом захотела только одна компания.

Напомним, сегодня орловский губернатор обрисовал будущее школ, запланированных к строительству в деревне Жилина и в Орле на улице Родзевича-Белевича.

ИА «Орелград»