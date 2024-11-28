Орловские чиновники предложили сделать свалку в святом месте

Обладминистация хочет создать новый мусорный полигон в пяти километрах от населённого пункта Вяжи.

Он находится в Новосильском районе. В годы Великой Отечественной войны здесь шли тяжёлые бои. В селе есть воинский мемориал, недавно взятый под охрану.

Планы по созданию полигона озвучил на сегодняшнем заседании облсовета Сергей Латынин, руководитель Департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области. Напомним, ранее стало известно, что региональные власти обдумывают план по созданию крупного полигона ТКО, причём именно в данном районе.

Оказалось, что его хотят создать именно рядом с прославленным селом. Это вызвало резкую критику депутатов облсовета.

«Пять километров — это разве не поблизости? Я понимаю, если бы было 25 километров, 50 километров… Как раз на дороге, которая ведёт к Вяжам. Люди будут против категорически», – высказалась зампред областного совета Лариса Удалова.

Спикер регионального парламента Леонид Музалевский тоже отнёсся к инициативе однозначно отрицательно. «Во-первых, вы должны сход граждан провести. Во-вторых, ещё раз поясняю — Вы в курсе, что когда там была битва, там река была три дня красная от крови? Вы это понимаете или нет? Что такое три-пять километров? Свалка загорелась — и весь наш святой памятник будет в дыму. Или любой ветер — будет лететь там непонятно что», – резонно отметил он.

Также Леонид Музалевский пообещал, что в ближайшее время представители облсовета изучат вопрос непосредственно на месте. Сам он также планирует выехать в Новосильский район.

«Вы-то хоть соображаете, что мы делаем? Вместе с главой района? Я ещё спрошу с главы района, как он мог подписать такое постановление. Должно быть сердце какое-то у людей? В святом месте сделать полигон? Что у нас карьеров других нет?» – высказался Музалевский.

В итоге спикер облсовета попросил протокольно зафиксировать не только отказ в данной просьбе, но и требование к областным чиновникам — изучить историю освобождения Орловской области от фашистов. Региональной администрации придётся искать для полигона другое место.

ИА «Орелград»