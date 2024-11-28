В Москве презентуют двухтомник знаменитого поэта-орловца

Вышло в свет собрание сочинений Павла Шубина.

Книгу выпустило издательство «Лира» из Санкт-Петербурга. Известно, что она уже успела войти в топ-лист Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№26.

Презентация состоится 7 декабря в 19:00 в культурном пространстве «Бункер на Лубянке» (Москва, улица Большая Лубянка, 24/15, строение 3). В ней примет участие известный писатель и политик, общественный и культурный деятель, участник СВО Захар Прилепин. Также в вечере участвует знаменитый актёр Антон Шагин, который играл роли в фильмах «Тиски», «Стиляги», «Бесы», «Союз спасения» и многих других. Он прочтёт некоторые из стихотворений Шубина.

Шубин родился в 1914-м году в селе Чернава. Тогда и до 1954-го года оно входило в состав Орловской губернии и области. Сейчас село относится к Елецкому району Липецкой области. Окончил филологический факультет Ленинградского педагогического института. Прошёл Великую Отечественную и советско-японскую войну — как фронтовой корреспондент, был отмечен многочисленными наградами.

Широко известны военные и патриотические песни на стихи Шубина — в частности, «Волховская застольная», которая напоминает об обороне Ленинграда и Ленинградской области от фашистов.

Возрастное ограничение: 18+

ИА «Орелград»