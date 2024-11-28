В прокуратуре Орловской области примут инвалидов

Приём состоится в особый день.

3 декабря считается Международным днём инвалидов. Такое решение приняли на Генеральной ассамблее ООН. Смысл даты — в привлечении внимания общества к проблемам данной категории граждан.

В связи с этим заместитель прокурора Орловской области Сергей Панкратов проведёт личный тематический прием.

Он начнётся в 11:00 часов. Встреча состоится в прокуратуре Орловской области на улице Красноармейской, 17-А.

Телефоны для предварительной записи:

8 (4862) 40-56-49 – старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приёму граждан Наталья Харыбина,

8-903-63-71-495 – дежурный прокурор прокуратуры области.

ИА «Орелград»