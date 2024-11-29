Мэр Орла велел подчиненным снизить риски нарушений

План предотвращения антимонопольных нарушений утвердил Юрий Парахин.

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил «дорожную карту» по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, так называемых комплаенс-рисков, на территории города на 2025 год. Документ адресован его подчиненным. Исполнение плана возложено на правовое управление администрации города Орла, управление экономического развития, управление муниципальных закупок, а также на управление муниципальной службы и кадров. Решение принято в соответствии с постановлением администрации города Орла о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Структурным подразделениям мэрии предписано обеспечить реализацию плана мероприятий в соответствии с установленными сроками и отчитываться о проведенной работе ежеквартально. Контролировать данный процесс будет заместитель мэра Алексей Степанов. План предусматривает проведение анализа нормативных правовых актов на предмет их соответствия антимонопольному законодательству и анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации города Орла за три предшествующих года. Этой задачей займутся правовое управление.

Также в «дорожную карту» включен мониторинг практики применения антимонопольного законодательства и рисков его нарушения, информирование мэра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение или противоречить антимонопольному законодательству и комплаенсу. Предусмотрено проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, повышение квалификации ответственных должностных лиц, занимающихся закупками товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. Их будут направлять на обучающие семинары и курсы повышения квалификации.

План включает в себя «проведение проверок при оценке комплаенс-рисков обнаружения признаков коррупционных рисков, наличия конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения при осуществлении работниками администрации служебной деятельности». Юрий Парахин поручил подчиненным взаимодействовать с антимонопольным органом и оказывать ему содействие при проведении проверок.

ИА «Орелград»