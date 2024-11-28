Депутаты пожаловались на холод и прохладное отношение чиновников

Орловский областной Совет потребовал увольнений и приемлемых условий работы.

Предпоследняя в 2024 году сессия заксобрания выдалась горячей по темам и вопросам, видимо в контрасте, особенно чувствовался холод в зале заседаний. На него громко обратил внимание депутат Сергей Потемкин.

«Ну что, мне в тулупе приходить сюда? Вот я уже смотрю коллега в пальто сидит. Давайте хотя бы нормам каким-то соответствовать. Может, уже специально выживают? Накипело».

Также Потемкин отметил, что на сессии депутаты собрались не между собой поговорить. У законодательной власти могут возникнуть вопросы к исполнительной, но кресла чиновников пусты. И на комитетах иногда игнорируют – не приходят.

«По-моему, мы имеем право ввести административное наказание за это. Надо рассмотреть вопрос. Если люди не понимают русского языка, значит, нужно вводить какие-то меры», – сказал Сергей Потемкин.

Предложение прозвучало в контексте рассмотрения исполнения бюджета за девять месяцев 2024 года. Например, модернизация первичного звена здравоохранения – 24%. Спикер облсовета Леонид Музалевский назвал неосвоение имеющихся средств преступлением, однако предложил ограничиться пока письмом на имя губернатора с требованием.

Депутат Руслан Перелыгин отметил, что облсовет может сколько угодно писать, но если ответственного чиновника нет на обсуждении, то вопрос следует снимать. Депутат Евгений Косогов предложил пойти еще дальше и требовать объяснительные.

«Давайте жёстче», – предложил он.

Леонид Музалевский отметил, что объяснительные все же может потребовать от подчиненных только глава региона. Депутатам в этом вопросе придется пойти другим путём. Тем не менее главе региона все же рекомендуют уволить члена правительства – главу департамента ЖКХ Сергея Латынина. Чиновник остался до финала сессии, но к нему есть претензии по реализации мусорной реформы.

ИА “Орелград”