Депутат орловского обсовета подписал контракт с Минобороны

Андрей Фролов будет служить в приграничных регионах.

Об этом он сам рассказал в своих официальных соцсетях.

Как пояснил Фролов, решение “было обдуманным и взвешенным”. “После атаки на территорию соседнего с нами региона ракетами ATACAMS ускорил процесс подписания контракта”, – рассказал он.

В предыдущем месяце он начал проходить военную подготовку в учебном центре. Затем состоялась медкомиссия, которая заняла один день.

Уже в ближайшее время Фролов отправится на линию соприкосновения. Отметим, что он отправился в военкомат и подписал контракт накануне сразу после последнего заседания областного совета.

ИА “Орелград”