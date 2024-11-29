Депутат орловского обсовета подписал контракт с Минобороны

29.11.2024 | 10:30 Новости, СВО

Андрей Фролов будет служить в приграничных регионах.

Фото: vk.com/andreyfrolovkprf

Об этом он сам рассказал в своих официальных соцсетях.

Как пояснил Фролов, решение “было обдуманным и взвешенным”. “После атаки на территорию соседнего с нами региона ракетами ATACAMS ускорил процесс подписания контракта”, – рассказал он.

В предыдущем месяце он начал проходить военную подготовку в учебном центре. Затем состоялась медкомиссия, которая заняла один день.

Уже в ближайшее время Фролов отправится на линию соприкосновения. Отметим, что он отправился в военкомат и подписал контракт накануне сразу после последнего заседания областного совета.

ИА “Орелград”


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